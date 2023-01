1 Auch nachts ein kultureller Leuchtturm: Das Estival ging 2022 zum ersten Mal rund um den Marktplatz über die Bühne. Foto: Horst Rudel

Feste ausgiebig zu feiern – Corona machte das unmöglich. Die Feierkultur lag mit auf dem Krankenbett. Doch seit Mitte vergangenen Jahres erholt sie sich langsam wieder. Dieses Jahr möchte Esslingen festlich durchstarten. „Wir gehen optimistisch in das Veranstaltungsjahr“, beteuert Michael Metzler, der Geschäftsführer der Esslinger Stadtmarketing und Tourismusgesellschaft (EST). Er und sein Team hoffen, dass die Events weder durch Aus- oder Nachwirkungen der Pandemie noch durch das Weltgeschehen beeinträchtigt werden.

Ausgezeichnetes Er soll politischen Mut und Aufrichtigkeit belohnen: Der Theodor-Haecker-Preis der Stadt Esslingen geht in diesem Jahr an die Rechtsanwältin, Autorin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş. Die nach dem deutschen Schriftsteller Theodor Haecker benannte Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert. Die Verleihung ist am Freitag, 24. März, um 19 Uhr im Neckar-Forum.

Langes Shoppen Esslingen darf wieder funkeln und verkaufen. Drei Mal steht 2023 ein erweitertes Stöbern, Schauen und Schaufensterbummeln auf dem Plan. Der Esslinger Frühling mit Entenrennen, Gartentagen und verkaufsoffenem Sonntag geht laut Michael Metzler am Wochenende vom 29. und 30. April über die Bühne. Esslingen funkelt mit einer langen Einkaufsnacht am Samstag, 9. September, und der Esslinger Herbst mit verkaufsoffenem Sonntag blüht am 12. November auf. Konzeptionell wird laut Michael Metzler bei allen Veranstaltungen an bewährte Formate angeknüpft. Die Abwägung zwischen Qualität und Wirtschaftlichkeit sei schwierig: „Zu schaffen macht allen Veranstaltern, dass die Inflation in der Veranstaltungsbranche 2022 bei rund 40 Prozent lag.“

Traditionsreiche Premiere Altehrwürdiges wird erneuert. Reichsstädtische Tradition trifft Innovation. Erstmals soll der Schwörtag laut der städtischen Pressesprecherin Nicole Amolsch mit dem bisherigen Bürgerfest zu einer gemeinsamen Veranstaltung verbunden werden. Sie verspricht „ein facettenreiches Programm, Entdeckungen beim Flanieren, Unterhaltung, kulinarischen Genuss und anregende Begegnungen“, die das Schwörfest von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, auszeichnen sollen.

Estival-Festival Niemand sollte dem Zwiebelfest eine Träne nachweinen. Die Traditionssause wurde im vergangenen Jahr erstmals durch das neu konzeptionierte Estival rund um den Marktplatz abgelöst. Eine Neuauflage kündigt Michael Metzler für die Zeit zwischen Freitag, 4. August, und Mittwoch, 16. August, an. Über den Ablauf wird noch nachgedacht: Nachbetrachtungen würden in den nächsten Wochen angestellt, und gemeinsam mit den Gastronomen werde über Neuerungen und Änderungen beraten. Ergebnisse sollen im August kommuniziert werden. Allgemein stellt der EST-Chef fest, dass in der gesamten Veranstaltungsbranche nicht bei allen Events die Resonanz der Vor-Corona-Zeit erreicht wurde: „Es gilt also, das veränderte Kulturverhalten im Blick zu behalten und darauf zu reagieren.“

Sport, Spaß, Spiel und Party „Frisch, fromm, fröhlich, frei“, wollte einst Turnvater Jahn alle Bewegungsabläufe haben. Das Landeskinderturnfest vom Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, mag’s moderner. Für die mehr als 4000 Kinder und Jugendlichen soll sich Esslingen laut Nicole Amolsch in eine große Bewegungslandschaft verwandeln. Etwa 500 Helferinnen und Helfer von örtlichen Vereinen und des Turngaus Neckar-Teck seien dafür am Start. Der Schwäbische Turnerbund (STB) kehre mit der Veranstaltung aus Anlass seines 175-jährigen Jubiläums zu seinen Wurzeln und an seinen Gründungsort zurück. Bei Wettkämpfen, Veranstaltungen und Mitmachangeboten in Hallen, Sportanlagen und auf dem Festgelände in der Innenstadt können alle Mitbürger die Daumen drücken.

Merkel-Jubiläum Nach einem Nachfolger von Leiter Andreas Baur wird zwar noch gesucht – doch gefeiert wird dennoch. Die Villa Merkel hat Geburtstag. 150 Jahre Gebäude und 50 Jahre städtische Galerie stehen an. Von Sonntag, 6. August, bis Sonntag, 22. Oktober, wird eine interaktive Ausstellung in der ehemaligen Industriellenvilla gezeigt.

Klingende Glocken „Fest gemauert in der Erden“? Nein, die bekannten Schillerreime aus dem Lied über die Glocke werden nicht ausgegraben. Diese Veranstaltung möchte einen neuen Ton anschlagen. Am Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, geht laut Amolsch das einzige Glockenspielfestival Deutschlands in Esslingen über die Bühne. Es ist somit bundesweit einzigartig und präsentiert unter der Überschrift „Turm und Klang“ Livekonzerte mit internationalen Musikerinnen und Musikern auf dem Glockenspiel des Alten Rathauses: „Zum Abschluss am Sonntagabend erwartet das Publikum ein besonderes Highlight wie das Zusammenspiel von Glockenspiel und anderen Instrumenten oder Ensembles.“

Festliche Weihnacht Er möchte mehr sein als reiner Glühweinkonsum. Der Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt bringt Händler, Gaukler, Marktschreier, Geschichtenerzähler und Künstler in die Innenstadt. Etwa 180 Marktstände warteten 2022 vier Wochen lang nach zweijähriger Pause auf Besucher. Auch 2023 wird die Budenstadt von Dienstag, 28. November, bis Donnerstag, 21. Dezember, wieder aufgebaut.