1 Auf der B 10 hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet (Symbolbild). Foto: dpa / Stefan Puchne

Bei einem Auffahrunfall auf der B 10 bei Esslingen am Montagnachmittag ist ein Schaden von 10.000 Euro entstanden. Eine 23-Jährige hatte zu spät erkannt, dass der Wagen vor ihr abbremste.

Esslingen - Ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B 10 entstanden. Eine 23-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 15.50 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs.

Auf Höhe eines Einkaufszentrums in Weil bemerkte sie zu spät, dass das Auto vor ihr abbremste und stieß mit dem Wagen zusammen. Das Auto der 23-Jährigen musste abgeschleppt werden.