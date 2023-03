1 Giuseppe Danzé von Pippo’s Pizza Express in Kirchheim bietet neuerdings auch Mehrwegboxen für seine Pizzen an. Foto: Horst Rudel

Seit Anfang des Jahres müssen Gastronomen für ihre Speisen und Getränke zum Mitnehmen auch Mehrwegbehälter anbieten. Die Lokale im Kreis Esslingen reagieren ganz unterschiedlich auf die neue Vorschrift.















Kaffeebecher, Salatboxen, Pizzakartons: Für Speisen und Getränke zum Mitnehmen fällt in Deutschland jeden Tag tonnenweise Verpackungsmüll an. Damit der Müllberg kleiner wird, müssen Caterer, Lieferdienste und Restaurants seit Anfang des Jahres Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegverpackungen vorhalten. Die Gastronomen im Kreis Esslingen reagieren ganz unterschiedlich auf die neue Vorschrift – während der eine Pizza in Mehrwegboxen anbietet, serviert die andere Mitnehmspeisen auf dem Teller.