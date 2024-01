Essen: Hund beißt Kleinkind mehrfach in den Kopf

Hund beißt Kleinkind mehrfach in den Kopf

1 Der Hund soll ein Kleinkind gebissen haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/P. Wegner

Ein 13 Monate altes Kleinkind ist in Essen von einem Hund angefallen und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach dem Halter des Hundes.











Ein 13 Monate alter Junge ist bei einer Hundeattacke am Freitagabend in Essen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte das Tier vor dem Eingang eines Hundesportvereins den Jungen unvermittelt angefallen und mehrfach in den Kopf gebissen. Die Mutter habe sich auf den Hund gestürzt und auf das Tier eingeschlagen.

Erst als ein bisher unbekannter Mann „komm“ gerufen hatte, habe der Hund von dem Jungen abgelassen. Der mutmaßliche Halter des Tieres verschwand in einen nahe gelegenen Wald.

Polizei sucht Zeugen in Essen

Bei dem Hund könnte es sich laut Polizei um einen Boxer-Molosser-Mix handeln. Auf seinem vorderen rechten Bein hatte das Tier einen großen weißen Fleck. Der Hundehalter sei etwa 1,70 Meter groß gewesen, habe dunkle Haare und einen langen Bart. Er soll eine graue Hose sowie eine schwarze Wellensteyn-Jacke getragen haben. Der Unbekannte habe mit Akzent gesprochen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Insbesondere Hundehalter, die im Bereich Gleisdreieck und den umliegenden Grünanlagen oder Waldflächen spazieren gehen, werden um Mithilfe gebeten und sollen sich unter der Nummer 0201/829-0 melden.