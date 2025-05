Essen angebrannt: Nachbarn verhindern Küchenbrand in Altbach

1 Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

In Altbach (Kreis Esslingen) ist am Sonntag Essen auf einem Herd in der Kelterstraße vergessen worden, der Bewohner war dann eingeschlafen. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr.











Aufmerksame Nachbarn haben am Sonntagmittag in Altbach (Kreis Esslingen) die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie gegen 13 Uhr Rauch aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Kelterstraße bemerkten. Nach Angaben der Polizei hatte beim Kochen ein Bewohner den Topf auf dem Herd vergessen und war dann in einem anderen Zimmer eingeschlafen.

Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern und löschte den angebrannten Topf. Der Mann wurde durch das Klingeln der Feuerwehr geweckt und vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Er blieb offenbar unverletzt. Außer dem beschädigten Kochtopf entstand kein weiterer Sachschaden.