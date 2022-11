1 Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte einen neuen Einmarsch seiner Armee in Syrien an. Foto: AFP/Goh Chai Hin

Nach dem Anschlag in Istanbul ist der türkische Präsident auf Vergeltung aus. Auch Syrien kündigt nach den jüngsten Luftangriffen Rache an.















Der Konflikt zwischen der Türkei und der Kurdenmiliz YPG in Syrien eskaliert. Nach türkischen Luftangriffen in Syrien und Irak am Wochenende starben am Montag drei Menschen, darunter ein Kind, beim Einschlag einer aus Syrien abgefeuerten Rakete in einer türkischen Kleinstadt. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte einen neuen Einmarsch seiner Armee in Syrien an. Die Kurdenpartei HDP warf dem Präsidenten vor, die Spannungen wegen der Wahlen im kommenden Jahr zu schüren. Erdogan führe Wahlkampf mit „Kriegstreiberei“.