Eskalation in Nahost: Drei Tote bei Anschlag im Westjordanland

Eskalation in Nahost

1 Auch im Westjordanland hat sich die Lage seit dem 7. Oktober 2023 verschärft (Archivbild) Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Fast elf Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs heizt sich die Lage auch im besetzten Westjordanland immer weiter auf. Nun kommt es dort zu einem tödlichen Anschlag.











Link kopiert

Tel Aviv - Bei einem mutmaßlich palästinensischen Anschlag im Westjordanland sind drei Israelis getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Zaka teilte mit, bei dem Vorfall nahe Tarkumija bei Hebron seien zwei etwa 30-jährige Menschen - ein Mann und eine Frau - ums Leben gekommen. Ein dritter Verletzter wurde nach Medienberichten später im Krankenhaus für tot erklärt. Nach Angaben der israelischen Armee hatten Attentäter an einer Militärsperre das Feuer auf ein Fahrzeug eröffnet, in dem die drei unterwegs waren. Die Sicherheitskräfte suchten im Süden des Westjordanlands nach den Angreifern.

Israel hatte am Mittwoch eine Militäraktion im nördlichen Westjordanland begonnen. Die Armee begründete das Vorgehen mit der deutlich gestiegenen Anzahl von Anschlägen auf Israelis. Ziel sei es, gegen die Hamas sowie den Islamischen Dschihad vorzugehen.

Die Lage im Westjordanland hat sich seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 deutlich verschärft. Seitdem wurden bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder eigenen Anschlägen nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Westjordanland 648 Palästinenser getötet.