1 Kuwait beheimatet rund 13.500 Truppen des US-Militärs. (Archivbild) Foto: Staff Sgt. Dalton Williams/U.S. Air Force/AP/dpa

Kuwait ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Logistik des US-Militärs im Nahen Osten. Jetzt stürzen dort mehrere Flugzeuge ab. Die genauen Hintergründe sind unklar.











Link kopiert

Kuwait-Stadt - Inmitten der militärischen Eskalation in Nahost sind im Golfstaat Kuwait nach dortigen offiziellen Angaben mehrere US-Militärflugzeuge abgestürzt. Die Besatzungen hätten überlebt, teilte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums mit. Zu den Absturzursachen und der Art der US-Flugzeuge machte der Sprecher keine Angaben. Auch das US-Militär äußerte sich zunächst nicht.

Kuwaits Behörden hätten die Besatzungsmitglieder der US-Flugzeuge entdeckt und ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei stabil, teilte der Sprecher der Staatsagentur Kuna zufolge mit. Man stimme sich direkte mit den US-Truppen im Land ab über die Umstände des Vorfalls, dessen Hintergründe nun untersucht würden.

Videos verbreiten sich in sozialen Medien

Im Internet kursierten mehrere Videos, die die Abstürzezeigen sollen. Darin ist unter anderem zu sehen, wie ein Kampfflugzeug kreiselnd und in Flammen abstürzt. Weitere Videos zeigen auch, wie Anwohner einen US-Piloten im Kofferraum ihres Autos in Sicherheit bringen. Bilder vom Absturzort zeigen auch einen Fallschirm am Boden, offenbar nach einer Notlandung des Piloten.

Der US-Nachrichtensender CNN lokalisierte Videos und berichtete, der Absturz habe sich wenige Kilometer vom US-Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salam entfernt ereignet. Es handle sich um ein Kampfflugzeug des Typs F-15 oder F/A-18. Allerdings hätten auch Kuwaits Streitkräfte solche Flugzeuge im Einsatz.

Ursache ist unklar

Das US-Militär, das in dem kleinen Staat am Persischen Golf rund 13.500 Truppen stationiert hat, äußerte sich zunächst nicht. Unklar war auch, ob es sich um einen Unfall, einen Abschuss etwa durch eine iranische Rakete oder um versehentlichen Beschuss durch eigene Truppen handelte.

Beim US-Militäreinsatz gegen den Iran sind nach Angaben des zuständigen Regionalkommandos bislang drei US-Soldaten getötet und fünf weitere schwer verletzt worden. Der Iran hatte bei seinen Gegenangriffen unter anderem US-Militärstützpunkte in der Golfregion ins Visier genommen. Dabei gerät unter anderem Kuwait, ein regionaler Nachbar des Irans, unter Beschuss.