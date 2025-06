Eskalation im Nahen Osten: Netanjahu meldet Tötung von iranischem Geheimdienstchef

1 Laut Netanjahu wurde der iranische Geheimdienstchef in Teheran getötet. (Archivfoto) Foto: Uncredited/Israeli Government Pr/Uncredited

Bei einem israelischen Luftangriff sei der Chef des Geheimdienstes der Iranischen Revolutionsgarden, Mohammed Kasemi, getötet worden.











Link kopiert

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Tötung des Chefs des Geheimdienstes der Iranischen Revolutionsgarden, Mohammed Kasemi, durch israelische Luftangriffe gemeldet. „Vor wenigen Augenblicken haben wir den Chef des Geheimdienstes und seinen Stellvertreter in Teheran erwischt“, sagte Netanjahu am Sonntag in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Israelische Flugzeuge über Teheran griffen erneut Militär- und Atomanlagen an, fügte er hinzu.

Israel und der Iran setzten am Sonntag den dritten Tag in Folge ihre gegenseitigen Angriffe fort, die am Freitag mit dem Großangriff Israels begonnen hatten. Israel hat seitdem zahlreiche ranghohe Kommandeure des Iran getötet.