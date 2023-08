1 Beim Trekking freuen sich die Esel besonders auf das frische Gras. Foto: Roberto Bulgrin

Das Mutter-Tochter-Gespann Ira Baumann und Jana Gruber bietet auf dem Schurwald Spaziergänge mit Eseln an. Bei den Trekkingtouren kann man die feinfühligen Tiere kennenlernen – und mit so manchen Vorurteilen aufräumen.















Vieles wird Eseln nachgesagt: Sie seien stur, dumm und bissig. Doch das Gegenteil sei der Fall, sagt Ira Baumann, die zusammen mit ihrer Tochter Eseltouren durch den Schurwald anbietet: „Esel sind sehr soziale Wesen. Sie sind feinfühlig und sanftmütig. Besonders Kinder freunden sich deshalb schnell mit ihnen an.“ Das ist es auch, was Ira Baumann am meisten an den Grautieren fasziniert und worin ihre Eselbegeisterung ihren Ursprung hat. Vor etwa elf Jahren beschloss sie, sich zwei der Tiere anzuschaffen. Abwechselnd oder gemeinsam bieten Mutter und Tochter seitdem das Eseltrekking nebenberuflich an. Über die Jahre ist die Eselfamilie auf der Weide in Aichwald-Aichelberg auf acht Tiere angewachsen: Esther, Carmen, Antje, Mira, Johnny, Rieke, Lotta und Niela.