1 Urban wird am Samstag zum letzten Mal ein ESC-Finale für die ARD begleiten, er tritt nach 26 Jahren ab. Foto: dpa/Christian Charisius

Als klare Favoriten beim ESC-Finale im britischen Liverpool gelten Schweden und Finnland. Dem deutschen Beitrag misst Kommentator Peter Urban eher geringe Chancen bei.















Nach dem letzten Platz für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) im vergangenen Jahr sieht der langjährige deutsche Kommentator Peter Urban bessere Chancen für den diesjährigen deutschen Beitrag. „Mein Platzierungstipp für Lord of the Lost ist Platz acht“, sagte der 75-Jährige der Illustrierten „Gala“ laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Urban wird am Samstag zum letzten Mal ein ESC-Finale für die ARD begleiten, er tritt nach 26 Jahren ab.

Wer beim ESC-Finale als Favorit gilt

Die aus dem Hamburger Stadtteil St. Pauli stammende Gruppe Lord of the Lost ist vor allem für ihre spektakulären Outfits bekannt. Auch die Buchmacher sehen die deutsche Gruppe im Mittelfeld. Nennenswerte Siegchancen werden Lord of the Lost nicht zugerechnet. Als klare Favoriten beim ESC-Finale im britischen Liverpool gelten Schweden und Finnland.