Loreen, die schon im Vorfeld des Finales als eine der Favoritinnen gehandelt wurde, gewann bereits 2012 in Baku den Eurovision Song Contest für Schweden und holte das Gesangsspektakel damals nach Malmö. Mit 372 Punkten ließ sie unter anderem Russland, Serbien und den Gastgeber Aserbaidschan hinter sich. Elf Jahre später ist sie wieder erfolgreich. Eine Sensation. Denn bisher war Johnny Logan aus Irland der einzige Interpret, der zweimal gewonnen hat – 1980 in Den Haag und 1987 in Brüssel.

Sie können es nicht lassen

Neben diesen beiden herausragenden Interpreten gibt es einige, die mehrfach beim Song Contest ihr Glück versuchten.

Marco Mengoni war 2013 für Italien beim ESC in Malmö mit „L’essenziale“ am Start. Zehn Jahre später schickte ihn sein Land erneut in den Wettbewerb. „Due vite“ heißt sein Song für Liverpool.

Pasha Parfeni ist der nächste Rückkehrer zum Eurovision Song Contest. Mit „Lăutar“ führte er Moldau schon in Baku 2012 ins ESC-Finale. Nun wollte er mit „Soarele și luna“ nachziehen. Der Titel erzählt von einer Hochzeit unter dem Sternenhimmel.

Lena für Deutschland

Monika Linkytė nahm für Litauen am Eurovision Song Contest 2023 teil. Damit ist auch sie zum zweiten Mal beim Wettbewerb dabei. Nach ihrem Duett mit Vaidas Baumila 2015 in Wien vertritt sie ihre litauische Heimat in Liverpool als Solistin.

Lena Meyer-Landrut hat 2010 für Deutschland den bisher letzten Titel geholt, im Jahr 2011 kam sie auf Platz 10 – immerhin.

Alexander Rybak wurde durch seinen Sieg für Norwegen mit dem Song „Fairytale“ beim Eurovision Song Contest 2009 in Moskau bekannt. 2018 startete er in Lissabon noch mal und erreichte Platz 15.

Dima Bilan erreichte 2006 für Russland den zweiten Platz, 2008 gewann er in Belgrad den ESC.

Helena Paparizou gehört mit einem ersten und einem dritten Platz zu den erfolgreichsten Künstlern der ESC-Geschichte. 2001 ging sie als Duo Antique an den Start und belegte mit „Die For You“ Platz 3. Vier Jahre später siegte sie für Griechenland.

Dreifache Teilnehmerin aus San Marino

Charlotte Perrelli gewann unter ihrem Mädchennamen Charlotte Nilsson den Eurovision Song Contest 1999 für Schweden mit dem Lied „Take Me to Your Heaven“. Neun Jahre später ging sie in Belgrad mit „Hero“ erneut an den Start und wurde 18.

Dana International gewann 1998 mit dem Song „Diva“ in Birmingham für Israel den Eurovision Song Contest, 2011 in Düsseldorf schied sie im Halbfinale aus.

Niamh Kavanagh gewann 1993 in Millstreet für Irland den ESC. 2010 in Oslo belegte sie Platz 23.

Valentina Monetta ist immerhin dreimal für San Marino angetreten. 2012, 2013 und 2017. Jedes Mal scheiterte sie aber schon im Halbfinale.