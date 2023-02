Es wird nicht gebaut in Baltmannsweiler

1 Auf diesem Grundstück in Baltmannsweiler sollte eigentlich der Neubau entstehen. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Die Diakonie Stetten baut den im Kreis Esslingen dringend benötigten Wohnraum für Kinder und Jugendliche mit Behinderung nun doch nicht.















Auch der dritte Anlauf im Kreis Esslingen ist gescheitert, ein Wohnhaus mit angegliedertem Kurzzeitbetreuungsangebot für Kinder und Jugendliche mit Behinderung zu errichten. Nach zwei Fehlversuchen in Plochingen wollte die Diakonie Stetten (Rems-Murr-Kreis) die Einrichtung in Baltmannsweiler erstellen. Aufgrund massiver Baukostensteigerungen sieht sich die Diakonie Stetten nun „gezwungen, das jahrelang mit viel Aufwand und Herzblut vorangetriebene Wohnprojekt für Kinder und Jugendliche mit Behinderung zu beenden“, heißt es in einer Mitteilung der Bauherren.