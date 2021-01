1 Ausflüglern auf der Schwäbischen Alb bietet sich aktuell ein traumhaftes Winterwunderland. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Zahlreiche Besucher pilgern derzeit auf die Schwäbische Alb, um dort die traumhafte Schneelandschaft zu genießen. Doch diese winterliche Atmosphäre lässt sich mit dem Video unseres Teams von ES-TV auch ganz leicht nach Hause zaubern.

Kreis Esslingen - Den Ausflüglern auf der Schwäbischen Alb bietet sich aktuell ein traumhaftes Winterwunderland. So weit das Auge reicht erstrahlen die sonst grünen Flächen der hügligen Landschaft in weiß glitzernder Schneepracht und auch die Äste der kahlen Bäume sind mit einer dicken, pudrigen Schicht Schnee bedeckt. All diejenigen, die aufgrund der Corona-Pandemie und der deshalb geltenden Ausgangsbeschränkung lieber zu Hause bleiben, müssen nicht auf diese märchenhaften Ausblicke verzichten. Denn unser Team von ES-TV hat einige idyllische Aufnahmen der Winterlandschaft auf der Schwäbischen Alb in einem kurzen Video zusammengeschnitten. Einfach mit einer warmen Tasse Tee zurücklehnen, Lautsprecher an und die „weiße Ruhe“ genießen.