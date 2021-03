Der Vereinssport ist im zweiten Lockdown der Coronapandemie bis auf wenige Ausnahmen ausgefallen. Das Team von ES-TV hat bei einigen Vereinen im Landkreis Esslingen nachgefragt: Wie geht es den Vereinen? Und welche Rolle spielen zum Beispiel die Stadtwerke Esslingen? Alle Infos im Video!

Der Trainingsbetrieb in allen Vereinen im Kreis Esslingen ist lahm gelegt - nur in Ausnahmefällen dürfen Vereine trainieren. Der Geschäftsführer des TV Nellingen, Tobias Schramek, beantwortet dem Team von ES-TV unter anderem, wie es dem Verein in Zeiten der Coronapandemie geht und was die steigenden Inzidenzzahlen für den Vereinssport bedeuten.

Als Sponsor spielen auch die Stadtwerke Esslingen eine Rolle für die Vereine im Landkreis Esslingen. Dominik Völker von den Stadtwerken Esslingen beantwortet im Video-Interview die Fragen von ES-TV.

Die beiden Interviews zum Thema Vereinssport in Zeiten der Coronapandemie sehen Sie im Video!