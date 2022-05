Sachbeschädigung in Kirchheim/Teck Einbruch in ein Autohaus

Eingeschlagene Autoscheiben, ein zerschnittener Zaun und vier gestohlene Reifen sind das vorläufige Ergebnis eines Einbruchs in der Nacht zwischen Freitag und Samstag in ein Autohaus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen).