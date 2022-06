1 Verklebte Faszien können Schmerzen und Fehlhaltungen verursachen. Foto: ES-TV

Welche Rolle spielen Faszien für unsere Gesundheit und was kann man tun, wenn es ihnen nicht gut geht? Das und mehr erklärt Friederike Hardinghaus, Leiterin der Therapieabteilung am Klinikum Esslingen, im Video mit ES-TV.















Faszien – ein Begriff, der in den vergangenen Jahren immer populärer geworden und inzwischen in aller Munde ist. Doch was hat es auf sich mit den bindegewebsartigen Strukturen, die unseren menschlichen Körper von Kopf bis Fuß durchziehen und Schmerzen und Fehlhaltungen verursachen können, wenn sie verklebt sind? Im neuen Video mit ES-TV erklärt Friederike Hardinghaus, Leiterin der Therapieabteilung am Klinikum Esslingen, welche Rolle Faszien für unsere Gesundheit spielen:

Friederike Hardinghaus erzählt außerdem von den Maßnahmen, die man ergreifen kann, wenn es den Faszien nicht gut geht. Welche Maßnahmen das sind und was jede und jeder von uns vorbeugend tun kann, um die eigenen Faszien geschmeidig und stark zu halten, erfahren Sie im Video.