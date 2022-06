1 Im Studio wird das Video zum EZ-Leserbriefe-Forum aufgenommen. Foto: Ines Rudel

Reportagen, Interviews, Nachrichten – die Eßlinger Zeitung produziert in Kooperation mit ES-TV Videos und Podcasts – seit kurzem auch im eigenen Studio im Verlagsgebäude.















Nachrichten und Informationen werden auf vielfältige Weise aufgenommen: gedruckt, gehört oder gesehen. Deshalb produziert die Eßlinger Zeitung in Kooperation mit dem Team von ES-TV Videos aus Esslingen und der Region.

Team Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eßlinger Zeitung zeichnen sich gemeinsam mit Moderatorinnen und Moderatoren von ES-TV inklusive Kameramann für die Videos und deren Produktion verantwortlich. Gefilmt wird live vor Ort oder auch im Studio in der Zeppelinstraße.

Studio Im Verlagsgebäude der Eßlinger Zeitung wurde ein Video- und Podcast-Studio eingerichtet. Technisch mit zwei Kameras, entsprechenden Mikrofonen und Beleuchtung auf dem neusten Stand, können hier Videos in hoher Qualität produziert werden. In einem zweiten Studio im Nebenraum wird Regie geführt, hier können außerdem Podcasts oder auch Video-Streams in professioneller Umgebung aufgenommen werden.

Reportagen Selbstverständlich sind die Redakteurinnen und Redakteure der Eßlinger Zeitung sowie das Team von ES- TV auch live vor Ort unterwegs – etwa um Reportagen aus Esslingen und dem Kreis zu drehen. Die Videos liefern zum Beispiel spannende Eindrücke vom außergewöhnlichen Hobby Magnetangeln, einer Wakesurfwelle auf dem Neckar bei Esslingen oder auch vom Alltag in einem Tattoo-Studio oder geben Einblicke in Handwerksberufe.

Live vor Ort In diesem Sommer kann nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder gefeiert werden. Außer Frage steht dabei, dass das Team ES-TV und die Eßlinger Zeitung auf den Events, Feiern und Veranstaltungen in Esslingen und der Region teilnehmen und berichten. Ein Video darf dabei natürlich nicht fehlen, wie etwa vom Bruckenwasenfest in Plochingen, der Auslosung des EZ-Pokals auf dem Gelände des TSV-Köngen oder der Oldtimer-Messe Retro Classics in Stuttgart. Fest auf dem Plan stehen in den nächsten Wochen unter anderem der EZ-Lauf, das Bürgerfest und das Estival.

Interviews Egal ob als Podcast oder Video, die Eßlinger Zeitung bittet regelmäßig bekannte Persönlichkeiten zum Interview. Dann stehen zum Beispiel Bürgermeister aus den Kommunen im Kreis Rede und Antwort oder Menschen aus der Ukraine kommen in Live-Videos zu Wort. Aber auch andere gesellschaftlich brisante Themen, wie etwa der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche werden journalistisch fundiert mit Vertretern der Kirche im Podcast diskutiert.

Blaulicht Von aktuellen Blaulicht-Themen berichtet die Eßlinger Zeitung nicht nur in Textform, sondern auch im Video. Darunter zum Beispiel erste Eindrücke vom Ort des Geschehens sowie Interviews mit Polizeisprecherinnen und Polizeisprechern aber auch erste Einschätzungen der Lage.

Fünf Fakten In kurzen Videoclips werden ein Mal pro Woche Fakten zu Sehenswürdigkeiten, markanten Bauwerken und Orten in Esslingen und Region vorgestellt. Darunter bisher: die Esslinger Burg, der Schelztorturm, die Katharinenstaffel, die Burgruine Reußenstein oder das Alte Rathaus in Esslingen.

Ausflugstipps für Familien Wer am Wochenende gerne etwas gemeinsam mit der Familie unternehmen möchte, aber nicht so recht weiß, wohin der Ausflug gehen könnte, sollte einen Blick auf die Video-Serie „Ausflugstipps mit Kindern“ werfen.

Tierheimtier des Monats In Kooperation mit dem Esslinger Tierheim stellt die Eßlinger Zeitung jeden Monat ein Tierheimtier vor, das sich über ein neues Frauchen oder Herrchen freuen würde. Im Juni ist es zum Beispiel die 15-jährige Katze Alisa, die ein neues Zuhause sucht.

Leserbriefe-Forum EZ-Chefredakteur Johannes M. Fischer liest einmal wöchentlich aus den Leserbriefen vor und ordnet sie redaktionell ein. Was waren die größten Aufreger? Welche Vorfälle haben die Leser bewegt? Antworten gibt das Leserbriefe-Forum.

Rückblicke Die wichtigsten Ereignisse der Woche gibt es jeden Freitag in einem Video zusammengefasst. Außerdem lässt EZ-Chefredakteur Johannes M. Fischer regelmäßig den vergangen Monat Revue passieren.

Ausblick Die Redaktion der Eßlinger Zeitung entwickelt stets neue Serienideen und Formate. Im Sommer dürfen sich Abonnenten des YouTube-Kanals zum Beispiel über Einblicke in das historische Esslingen oder Interviews mit Sportlerinnen und Sportlern aus der Region freuen.

Hier sind die Videos zu sehen

Homepage

Die Videos sind online unter www.es-tv.de oder www.esslinger-zeitung.de/es-tv zu sehen, Podcasts können unter www.esslinger-zeitung.de/ez-talk abgerufen werden.

Social Media

Auf der Facebook-Seite der Eßlinger Zeitung und von ES-TV werden die Videos veröffentlicht. Aber auch auf den jeweiligen Instagram-Kanälen von Eßlinger Zeitung und ES-TV können die Videos abgerufen werden.

YouTube

Veröffentlich werden die Videos auf dem ES-TV-YouTube-Kanal