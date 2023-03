Anja Molfenter leitet den Bunten Kreis Esslingen und Göppingen und bietet gemeinsam mit ihrem Team sozialmedizinische Nachsorge für Familien an.















Noah lacht fröhlich in die Kamera, während er auf seinem Schaukeltier – ein Löwe – sitzt, seine braunen Augen strahlen. Anderthalb Jahre ist Noah jetzt alt und doch hat er in seinem kurzen Leben schon einiges mitmachen müssen. Seine Mama, Ana Zhuzhunashvili, erzählt im Video von ES-TV, was Noah so besonders macht und woraus sie jeden Tag aufs Neue Hoffnung und Kraft schöpft – unter anderem gibt es da eine ganz bestimmte Frau, der Ana sehr dankbar ist: Anja Molfenter.