Erzählcafés in Filderstadt: Lebensgeschichten in lockerer Runde

1 Die Kulturwissenschaftlerin Magdalena Heinrichs lädt zum Erzählcafé ein. Foto: Ines Rudel

Geschichten aus dem Leben der Filderstädter kommen in der Erzählcafé-Reihe zur Sprache. „Es geht um das Erinnern“, sagt die Kulturwissenschaftlerin Magdalena Heinrichs, die das Angebot bei der Volkshochschule Filderstadt macht. Sie ist in städtischen Kultureinrichtungen zu Gast. „Ich möchte Menschen aller Generationen zum Sprechen bringen.“ Die nächste Veranstaltung findet am Samstag, 5. April, um 17 Uhr im Serigrafiemuseum in Filderstadt statt. Das Thema lautet „Zufriedenheit“.

„Älteren Menschen die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen“, das ist Heinrichs’ Ziel. Dabei setzt sie auf niederschwellige Angebote. „Die Menschen kommen und sprechen über ihre Erlebnisse.“ Heinrichs moderiert die Veranstaltungen. Biografiearbeit ist einer ihrer Schwerpunkte. Erzählcafés kennt sie aus der Schweiz. „Dort kommen die Menschen und sprechen in zwangloser Atmosphäre über ihr Leben.“ Manchen falle es nicht leicht, über ihre Erinnerungen zu sprechen. Die Kulturwissenschaftlerin will nachhaken und Mut machen. „Wer nicht möchte, darf auch einfach zuhören und schweigen.“ Wichtig ist ihr, dass die Gruppe einfach zuhört: „Das Erzählte wird nicht gewertet und nicht kommentiert.“

Gute Erfahrungen mit Erzählcafés hat Heinrichs im Rahmen der Ausstellung „Angekommen“ im Esslinger Stadtmuseum gemacht. Die Schau gab 2023 Einblicke in die Geschichte von Esslingerinnen und Esslingern mit Migrationshintergrund. „Mit Vertriebenen ins Gespräch zu kommen, die schon lange in der Stadt leben“, das fand Magdalena Heinrichs besonders spannend. Manchen sei es nicht leicht gefallen, über ihre Erlebnisse während der Flucht zu sprechen. Dennoch habe sie damals „das Bedürfnis der Menschen gespürt, ihre Erlebnisse zu verarbeiten.“

Obwohl die Erzählcafés auf die ältere Generation zugeschnitten sind, möchte Heinrichs das Publikum bewusst offen halten. Besonders spannend findet sie es, „wenn Menschen aller Altersgruppen ins Gespräch kommen.“ Das ist aus ihrer Sicht bei einem Erzählcafé in der Filderstädter Bibliothek geglückt, als es um das Thema „Freundschaften“ ging. „Es waren drei Generationen vertreten, die jeweils eine ganz unterschiedliche Sicht auf das Thema haben.“

Das nächste Erzählcafé findet im Serigrafiemuseum statt. Foto: Ines Rudel

Das Format hat Magdalena Heinrichs mit Ina Penßler vom Kunstbüro der Stadt Filderstadt entwickelt. Da die Erzählcafés jeweils in wechselnden Kulturinstitutionen stattfinden, bekommen die Gäste einen Einblick in das kulturelle Leben der Stadt. Bei der Veranstaltung im Serigrafiemuseum wird Heinrichs auf die aktuelle Ausstellung „Gut zum Druck!“ und auf ausgewählte Exponate eingehen. Danach tauschen sich die Gäste über ihre Gedanken und Erlebnisse zum Thema „Zufriedenheit“ aus.

Das nächste Erzählcafé findet am Samstag, 5. April, ab 17 Uhr im Serigrafiemuseum in Plattenhardt statt (Uhlbergstraße 36 bis 40) – Anmeldung bis 3. April unter VHS Filderstadt, Telefon 07 11 / 70 03-43 72 oder Mail an vhs@filderstadt.de. Weitere Termine sind am 16. Mai, 17 Uhr, in der Arthothek (Sielminger Hauptstraße 46) zum Thema Nachbarschaft und am

28. Juni um 15 Uhr im FilderStadtMuseum (Klingenstraße 19) zum Thema „Die bunten 70er-Jahre“. Alle Termine sind kostenlos, aber mit Anmeldung.