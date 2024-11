Erweiterung der Schutzfläche: Nationalpark: Details aus geheimem Deal

1 Manche lieben ihn, manche könnten gerne auf ihn verzichten: den Nationalpark Schwarzwald. Foto: /David Lohmueller

Der Kaufpreis für die Anleihen der Murgschiffschaft ist mittlerweile durchgesickert. Und es wird schon heftig darüber debattiert, was mit dem Geld passieren soll. Was in der Absprache zwischen Winfried Kretschmann und CDU-Landeschef Manuel Hagel steht, bleibt dagegen unklar.











Eigentlich sind es zwei geheime Deals, über die derzeit rund um die Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald diskutiert wird. Zum einen hat das Land vertraulich mit der Murgschifferschaft verhandelt, um Flächen mit der Waldgenossenschaft zu tauschen; in dem Zug wollen die Murgschiffer die Anteile zurückkaufen, die das Land an der Genossenschaft besitzt. Es ist normal, dass solche Gespräche, in denen es um viel Geld geht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Jetzt ist aber doch durchgesickert, dass das Land 40 Millionen Euro für die Anteile erhalten soll. Ob das viel oder wenig ist, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Der Buchwert liegt bei 31 Millionen Euro, ein Gutachten hat aber einen Marktwert von bis zu 75 Millionen Euro ermittelt. Manch einer sieht das Paket unter Wert verkauft. Womöglich erhalten die Murgschiffer auch etwas mehr Wald als sie abgeben; die Bewertung der Flächen läuft noch.