B-27-Anschluss in Stuttgart: Die Rampe auf die B 27 in Degerloch ist eröffnet

1 Die neue B-27-Auffahrt Foto: Lichtgut//Iannone

Nach sechs Monaten Bauzeit ist die Rampe auf die B 27 in Degerloch am Freitag eröffnet worden. Von der neuen Auffahrt soll auch Möhringen profitieren.











Link kopiert

Die Forderung gibt es bereits seit gut 25 Jahren. Doch erst im Jahr 2024 wurde der Baubeschluss dafür gefasst, das Gewerbegebiet Tränke in Degerloch besser an die Bundesstraße 27 anzuschließen. Denn Autofahrer konnten aus dem Gewerbegebiet kommend nur nach Norden in Fahrtrichtung Stuttgart auf die B 27 auffahren. Das Verlassen der Bundesstraße war an der Tränke nur dem Verkehr möglich, der in Richtung Tübingen unterwegs war. Für die anderen Fahrbeziehungen mussten Umwege über die Epplestraße und über die Anschlussstelle B 27 / Möhringen beim SI-Centrum in Kauf genommen werden.