A81-Ausbau bei Böblingen: Ab nächster Woche fahren die Autos über eine Behelfsbrücke

1 Die Behelfsbrücke geht voraussichtlich Anfang der Woche in Betrieb. Foto: Stefanie Schlecht

Erneut steht eine Veränderung auf der Autobahn-Baustelle an. Demnächst wird der kreuzende Verkehr an der Anschlusstelle Böblingen/Sindelfingen über eine Behelfsbrücke geführt, die bisherige Brücke dann abgerissen.











Die Arbeiten an der A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen haben ihren Höhepunkt erreicht. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht eine neue Sperrung oder zumindest eine Spurverschiebung angekündigt wird. Im Verlauf der kommenden Woche steht die nächste große Baumaßnahme an, die am Wochenende vom 8. bis zum 11. August in eine Vollsperrung der Autobahn zwischen den Ausfahrten Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost gipfelt.