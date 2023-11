Erweitertes JugendticketBW: Ab 1. Dezember freie Fahrt in ganz Deutschland

1 Das JugendticketBW gab es schon vor dem Start des Deutschlandtickets. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Zum 1. Dezember können sich die Nutzerinnen und Nutzer des JugendticketsBW über einen größeren Radius freuen. Von diesem Tag an dürfen Sie nicht nur innerhalb Baden-Württembergs, sondern analog zum Deutschlandticket im unbegrenzt in der ganzen Bundesrepublik im Nahverkehr von Bahn und Bus unterwegs sein. Am Preis von einem Euro je Tag, also 30,42 Euro je Monat, und an den sonstigen Bedingungen ändert sich nichts.

Nutzen können es wie bisher Kinder, Jugendliche, Schüler und Schülerinnen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs. Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende sind mit einem Ausbildungsnachweis sogar bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs die Zielgruppe. Man spart im Jahr im Vergleich zum Deutschlandticket immerhin 316,04 Euro.

Nur Jahresabo möglich

Das Ticket bleibt weiterhin im Verantwortungsbereich des Landes Baden-Württemberg. Es gibt deshalb hier im Gegensatz zum Deutschlandticket direkt nach dem Kauf keine monatliche Kündigungsmöglichkeit, sondern man muss ein Jahresabonnement abschließen. Erst nach Ablauf des ersten Jahres ist dies dann jeden Monat kündbar.

Chipkarte muss am Automaten aktiviert werden

Damit der neue Gültigkeitsbereich auch bundesweit bei der Fahrkartenkontrolle erkannt wird, müssen für Inhaber einer Chipkarte (zum Beispiel VVS Polygo) die Daten aktualisiert werden. Dazu muss man einmal an einen Fahrkartenautomaten der SSB oder DB gehen. Dann muss man die Karte auf das E-Ticket-Feld legen und den Anweisungen folgen. Bei Handytickets erfolgt die Umstellung automatisch.