7 Feuerwehrleute am Eingang der Wohnung, in der ein Mann ertrank – sie musste leergepumpt werden. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In Rot an der Rot stirbt ein 64-Jähriger, der laut Polizei in seiner Wohnung im Untergeschoss von den Wassermassen überrascht wird. Er war gerade erst vor einem Monat in Rente gegangen und im Ort sehr beliebt gewesen, sagt ein Nachbar und schüttelt den Kopf.

Rot an der Rot - Die „Tagesschau“ ist gerade rum, da schwemmt eine braune Brühe durch Ellwangen, einem Teilort von Rot an der Rot (Kreis Biberach). Erst hagelt es, dann prasselt der Regen. 75 Liter pro Quadratmeter in zwei Stunden sollen es gewesen sein. „Wir waren gerade noch im Keller“, sagt Klothilde Wachter (86). Da hätten sie das Licht angelassen. „Meine Tochter ging noch einmal herunter, um es auszumachen, da stand sie schon bis zur Brust im Wasser.“ Zum Glück sei sie wieder herausgekommen.