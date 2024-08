Erstochen: Frau in Wien getötet - Ehemann in Berlin gefasst

Frau in Wien getötet - Ehemann in Berlin gefasst

1 In einer Wiener Wohnung wurde die Ehefrau des Verdächtigen tot aufgefunden. Foto: Max Slovencik/APA/dpa

Eine leblose Frau wird mit Stichwunden in ihrer Wiener Wohnung gefunden. Rasch startet eine internationale Fahndung nach dem Ehemann. Deutsche Beamte stoppen seine Reise.











Link kopiert

Berlin/Wien - Kurz nach dem Auffinden einer getöteten Frau in Wien ist ihr Ehemann auf dem Berliner Flughafen festgenommen worden. Wie die Wiener Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 31-jährige Afghane am Vorabend von Berliner Beamten geschnappt.

Laut österreichischer Polizei gilt der Mann als Hauptverdächtiger. Seine 29-jährige Ehefrau war leblos in der gemeinsamen Wohnung in der österreichischen Hauptstadt gefunden worden. Zuvor hatten besorgte Verwandte der ebenfalls aus Afghanistan stammenden Frau die Polizei kontaktiert und von einem Streit berichtet.

Internationale Fahndung

Nach dem Fund der Leiche wurde eine internationale Fahndung eingeleitet. Offenbar wollte der Verdächtige von Berlin aus weiterreisen, sagte ein Wiener Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Im Zuge einer Personenkontrolle auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg sei seine Reise jedoch gestoppt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien habe bereits seine Auslieferung beantragt.

Laut dem Obduktionsergebnis wurde die Frau mit Stichen im Brust- und Halsbereich getötet. Die Tatwaffe wurde nach Angaben der Polizei noch nicht gefunden. Die Ermittler gehen von einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand aus. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist noch unklar. Der Polizei war der Mann bislang nicht bekannt.