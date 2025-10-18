Erstmals Daten verfügbar: Tübingen hat die höchste Grundsteuer in Baden-Württemberg

Tübingen hat die höchste Grundsteuer in Baden-Württemberg

Nirgends kostet ein Quadratmeter Grund mehr Steuer als in Tübingen. Laut OB Boris Palmer müsste sie „eigentlich noch viel stärker steigen“ – er sagt eine flächendeckende Erhöhung voraus.











Die Grundsteuerreform hat viele Eigentümer im Ländle bewegt: Wie hoch ist meine Steuerlast? Kann die Kommune das Versprechen halten, die Reform nicht für höhere Einnahmen als vorher zu nutzen? Während diese Fragen mittlerweile beantwortet sind, weiß keiner, wie hoch die tatsächliche Grundsteuer-Belastung vor Ort im Vergleich zu anderen Kommunen ist.