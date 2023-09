1 Die Schultüten sind inzwischen oft selbst gebastelt. Foto: Lichtgut/Julian / Rettig

Noch sind Sommerferien, aber bald geht in Baden-Württemberg die Schule wieder los. Gerade Erstklässler können ihren ersten Schultag kaum erwarten. Doch wann ist eigentlich in Baden-Württemberg Einschulung?















Unter den neuen Erstklässlern steigt die Spannung vor ihrem ersten Schultag. Am Sonntag, 10. September, enden die Sommerferien in Baden-Württemberg. Aber die meisten Schulanfängerinnen und Schulanfänger kommen noch nicht am darauf folgenden Montag in die Schule. Zwar beginnt laut Schulgesetz auch für die Erstklässler mit dem ersten Tag nach dem Ende der Sommerferien die Schulpflicht – aber die Schulbesuchspflicht gilt erst ab dem Tag der Einschulungsfeier. In den allermeisten Fällen halten die Grundschulen diese nicht schon gleich am Montag ab, sondern begrüßen zunächst die Klassen zwei bis vier zurück in der Schule.

Doch wann finden die Einschulungen nun statt? Das ist in Baden-Württemberg von Grundschule zu Grundschule unterschiedlich. Im Schulgesetz ist geregelt, dass die Schulkonferenz über den Tag der Einschulung entscheidet. „Der Tag wird nicht zentral vom Kultusministerium vorgegeben“, so eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage. Es gibt entsprechend keinen Zeitrahmen, in dem die Einschulung abgehalten werden muss. „In der Praxis wird dieser Tag, um mehr Eltern, Paten und Großeltern die Teilnahme zu ermöglichen, bis spätestens auf den Samstag hinausgeschoben, der dem Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien folgt“, so die Sprecherin.

Die Kinder packen ihren Ranzen oft zu voll

Das Kultusministerium empfiehlt Eltern, einen leichten Schulranzen für ihre Kinder zu besorgen. „Schulanfängerinnen wie Schulanfänger tragen ihren Ranzen voller Stolz“, heißt es in einer Broschüre zum Schulanfang. Doch manche packten zu viel hinein. „Das Gewicht des gepackten Ranzens soll ein Zehntel des Körpergewichts nicht überschreiten“, darauf weist man im Ministerium hin. Ein zu schwerer Ranzen könne zu Haltungsschäden führen.

Neben einem einen leichten Schulranzen brauchen Erstklässler ein Mäppchen für Stifte, eine Kinderschere, einen Klebestift und Spitzer sowie einen Farbkasten. Für den Sportunterricht benötigen sie einen einen Turnbeutel mit Sporthose, Sporthemd und Turnschuhe. Außerdem sollte man für das Kind einen Brustbeutel für Geld oder Fahrkarte besorgen. Einen Füller benötigen Erstklässler hingegen noch nicht.