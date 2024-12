Erstes VfB-Stuttgart-Weihnachtskonzert: In der MHP-Arena singen über 15.000 Fans mit den Stars

19 Popstars und Sportler auf einer Bühne: Beim ersten Weihnachtskonzert des VfB Stuttgart war die Begeisterung groß. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Mehr als 15.000 Fans singen gemeinsam mit Stars wie Andrea Berg und Patricia Kelly beim ersten VfB-Weihnachtskonzert in der MHP-Arena in Stuttgart. Was für eine emotionale Bescherung!











In einem Fußballstadion wird das ganze Jahr über viel gesungen. Sehr emotional geht’s dabei zu. Wenn die eigene Mannschaft siegt, ist alles noch viel schöner. Fangesänge ganz anderer Art erklingen am Dienstag in der MHP-Arena.

Mit Hits wie „All I Want for Christmas“ oder „Driving home for Chrismas“ geht es weitaus gefühlvoller zu, als man es aus den hiesigen Kurven gewohnt ist. Die Fans von Weihnachten und der besonderen Stimmung dieser Zeit bilden an diesem Abend mit über 15.000 Kehlen den größten Adventschor Stuttgarts. Es ist kalt, aber herzlich. Das eifrig mitsingende Publikum ist begeistert.

Schlager- und Popstars, aber auch Fußballstars sowie die Hymnus-Chorknaben sind der Einladung des VfB Stuttgart gefolgt, der mit dem ersten Weihnachtskonzert in der MHP-Arena ein erfolgreiches Jahr ausklingen lassen will. Schon der Einzug in die Champions League war für die Fans eine Super-Bescherung. Das musikalische Highlight mit Stars soll noch eins draufsetzen - im weihnachtlich, ja herzerwärmend beleuchteten Stadion.

Das SWR-Fernsehen sendet am Freitag das VfB-Weihnachtskonzert

Dem VfB geht es nicht nur um Fußball. „Wir sind ein Traditionsverein, weil wir Stuttgart samt der Region bewegen und Menschen zusammenführen“, sagt VfB-Chef Alexander Wehrle. Deshalb engagiere man sich mit der VfB-Stiftung Brustring der Herzen „für unsere Heimat“. Das erste Weihnachtskonzert bildet aus seiner Sicht „das große Highlight unseres sozial-gesellschaftlichen Engagements“. Ein Teil des Erlöses kommt der Stiftung zugute.

Nun also ruft Moderator Vincent Gross mit seinem Hit „Glühwein“ dazu auf, so einen zu trinken. Schlager-Queen Andrea Berg begeistert mit ihrer Interpretation des Klassikers „Denn es ist Weihnachtszeit“, in dem es unter anderem heißt: „Hört das Lied, das nie verklingt./ In einer Welt voll Leid./ Das allen Herzen Liebe bringt.“

The BossHoss hat sich für „Here comes Santa“ entschieden. Außerdem dabei: Patricia Kelly, Gregor Meyle, Vanessa Mai, Stuttgarts Musicalstar Aisata Blackman, begleitet von dem Stuttgarter Christmas Bells Orchestra – mit ganz vielen Klassikern! Das SWR-Fernsehen zeichnet die Weihnachtsshow auf und strahlt sie am Freitag, 20. Dezember, zur Primetime um 20.15 Uhr aus.

Der VfB und der Hymnus-Chor haben was gemeinsam: Beide Marken tragen den Namen ihrer Heimat in die Welt. Gemeinsam haben sie für das Weihnachtskonzert den Klassiker „Oh du fröhliche“ einstudiert. Der VfB wurde 1893 gegründet, der Knabenchor im Jahr 1900. Tradition trifft auf Tradition. Bei der Probe auf dem Killesberg verriet Chorleiter Rainer Johannes Homburg den Profis einen Trick: „Wer bei den Tönen nicht so sicher ist, sollte einfach laut gucken.“

Zum Finale des Weihnachtskonzert singen die Spitzen des VfB wie Alexander Wehrle und Rouven Kasper (sie tragen VfB-Ugly-Weihnachtspullis), aber auch Profis wie Deniz Undav und Angelo Stiller „Oh du Fröhliche“. Immer wenn ein Spieler auf der Leinwand in Großaufnahme gezeigt wird, brandet Beifall auf.

Weihnachtskonzerte gibt es in etlichen deutschen Stadien

Fußball-Legende Guido Buchwald wird die Ehre zuteil, die Weihnachtsgeschichte lesen zu dürfen. Der Weltmeister von 1990, seit diesem Jahr Mitglied der Hall of Fame des deutschen Fußballs, liest die weltweit bekannteste Fassung aus dem Lukas-Evangelium des Neuen Testaments.

Weihnachtskonzerte gibt es in vielen Stadien in Deutschland. Nun also steigt auch der VfB mit ein.„Für mich als dunkelrotes VfB Mitglied ist dieser Konzertabend eine ganz besondere Einstimmung auf das Weihnachtsfest“, sagt Veranstalter Christian Doll erfreut. Im nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung geben. Nach dem Erfolg beim ersten Mal sei das sicher, sagt VfB-Chef Wehrle. Dann hoffen alle, dass mehr als 15.000 Besucherinnen und Besucherwie bei der Premiere kommen (die Finanzierung gelingt nur knapp) und vor allem, dass es bis zum nächsten VfB-Weihnachtskonzert noch viel zu feiern gibt in der MHP-Arena.