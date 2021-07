1 In und um die Denkendorfer Festhalle konnte man sich über das Thema Älterwerden informieren und austauschen. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Beim ersten Bürgerforum der Gemeinde mit dem Titel „Älterwerden in Denkendorf gemeinsam gestalten“ kommen Ideen, Wünsche und Anregungen vieler Bürgerinnen und Bürger zur Sprache.

Denkendorf - Ich bin total begeistert über die große Resonanz.“ Der Denkendorfer Bürgermeister Ralf Barth ist begeistert angesichts der rund 110 Bürgerinnen und Bürger, die sich zum ersten Bürgerforum mit dem Titel „Älterwerden in Denkendorf gemeinsam gestalten“ in und um die Festhalle eingefunden hatten. „Das ist eine Bestätigung unserer Bemühungen für ein gutes Älterwerden in Denkendorf“, so Barth. Eigentlich sollte die Veranstaltung zur Quartiersentwicklung bereits vor mehr als einem Jahr stattfinden und den Startschuss geben für die Umsetzung von Ideen, Anregungen und Wünschen, die in einer Bürgerbefragung zusammengetragen worden waren. Doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Deshalb wurden inzwischen einige kleinere Projekte auf den Weg gebracht, die vor allem zur Verbesserung des Wohnumfelds beitragen.