1 Die Ausgangssperre ist erstmals aufgehoben und doch ist auf den Straßen in Stuttgart wenig los – was auch an den frostigen Temperaturen liegt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auch nach 20 Uhr darf man nun in Stuttgart wieder raus. Die Supermärkte haben ihre Öffnungszeiten geändert, die Straßen bleiben trotzdem leer und mancher ist sich gar nicht sicher, was nun erlaubt ist und was nicht.

Stuttgart - Am ersten Abend ohne Ausgangssperre ist der Schlossplatz nach 21 Uhr am Donnerstagabend so menschenleer wie in den Wochen davor. Dass es nun wieder erlaubt ist, auch noch am späten Abend auf die Straße zu gehen – im Herzen der Stuttgarter Innenstadt ist davon noch nichts zu spüren. Warum auch? Bei bitterer Kälte weit unter null Grad treibt es trotz wochenlangen Zuhausesitzens niemand ohne Not ins Freie. Und Supermärkte, die mit langen Öffnungszeiten locken – rund um Schlossplatz und Königstraße sucht man die bekanntlich vergeblich.