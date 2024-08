Erster Schüleraustausch in Lichtenwald: Französische Schüler zu Besuch

1 Lichtenwald, Schüleraustausch mit Partnergemeinde Fleurieu, die französischen Kinder beim Ausflug auf Schloss Lichtenstein. Foto: /Karin Heuberg

Sieben Kinder und Jugendliche aus Fleurieu-sur-Saône besuchen Lichtenwald. Nach dem Auftakt ist ein Gegenbesuch im kommenden Juni geplant.











Acht Jahre nach der Besiegelung der Partnerschaft zwischen den Gemeinden Lichtenwald und Fleurieu-sur-Saône nahe Lyon in Frankreich ist es den beiden Partnerschaftskomitees gelungen, einen ersten Schüleraustausch zu organisieren. Sieben französische Kinder verbrachten kürzlich eine Woche in der Partnergemeinde, erhielten Einblicke in den deutschen Familienalltag, besuchten die Vereine im Ort und unternahmen Ausflüge in die Region. Ein Gegenbesuch Lichtenwalder Kinder im kommenden Jahr ist bereits fest eingeplant.