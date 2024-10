Erster Echterdinger Kirchenführer: Jahrhunderte Leben zwischen den Steinen

1 Diesen Blick auf Echterdingen hat man nur vom Kirchturm der Stephanuskirche aus. Foto: Thomas Krämer

Die Echterdinger Stephanuskirche haben Hansgeorg Kraft und seine Frau Sonja in den Mittelpunkt eines Buches gestellt hat, das am 23. November auf den Markt kommen wird.











Sie ist mehr als 1000 Jahre alt und wie Wolfgang Haug, der ehrenamtliche Museumsleiter in Leinfelden-Echterdingen, sagt, das „älteste Gebäude, das wir in Echterdingen haben“ sowie „das wichtigste, bedeutsamste Gotteshaus“. Die Rede ist von der Echterdinger Stephanuskirche, die Hansgeorg Kraft und seine Frau Sonja in den Mittelpunkt eines Buches gestellt haben, das am 23. November auf den Markt kommen wird.