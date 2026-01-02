Ersten Geburten des neuen Jahres: Die Neujahrsbabys im Kreis Esslingen

1 Tessa und Anton Huber starten das neue Jahr mit ihrem Sohn Levin in den Armen. Auch für die Hebammen Isa Alber (links) und Anke Schettler (rechts) ist die Begleitung eines Neujahrsbabys etwas Besonderes. Foto: Medius Klinik Nürtingen

Es war ein schöner Start ins Jahr 2026 für zwei Familien im Landkreis Esslingen. In Nürtingen und Esslingen haben Neujahrsbabys das neue Jahr auf die schönste Art eingeläutet.











Knapp vor Mitternacht war es so weit: Am 1. Januar 2026 um 23:48 Uhr kam der kleine Levin Huber in der Medius Klinik Nürtingen zur Welt. Laut der Klinik ist er dort damit das erste Kind des neuen Jahres. Mit einem Gewicht von 2 960 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern machte er den Jahresbeginn für seine Eltern Tessa und Anton Huber zu einem ganz besonderen Moment. Für das Paar aus Eislingen ist der kleine Levin das erste Kind.

Der errechnete Geburtstermin wäre eigentlich der 14. Januar gewesen. Noch am späten Nachmittag des Neujahrstages war die werdende Mutter bei einer Freundin zum Tee. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Hause setzten die Wehen ein. Die Geburt soll ruhig und ohne Komplikationen erfolgt sein. Aktuell genieße die junge Familie die gemeinsame Zeit im Familienzimmer, die Entlassung ist für Sonntag geplant.

Babyglück auch in Esslingen

In Esslingen war es knapp vier Stunden nach Mitternacht so weit: Um 3.38 Uhr wurde im Klinikum Esslingen das erste Baby des Jahres 2026 geboren. Der propere Säugling heißt Julia. Die Eltern des kleinen Mädchens möchten ihr Glück ganz für sich genießen und verraten deshalb keine weiteren Details zum Esslinger Neujahrsbaby. Ein weiteres Kind erblickte in einem der Esslinger Kreißsäle um 5.26 Uhr das Licht der Welt, wie die leitende Hebamme Myriam Holm berichtet. Bis zum Nachmittag des Neujahrstages sei dann alles ruhig geblieben. Aber wirklich planbar ist die Arbeit auf einer Geburtsstation ja ohnehin nicht.

Im Jahr 2024 kamen im Kreis Esslingen 4927 Babys zur Welt. Die aktuellen Zahlen für das abgelaufene Jahr 2025 liegen noch nicht vor. Statistisch gesehen lag die Kinderzahl je Frau bei 1,51 und damit über dem Landesdurchschnitt von 1,39 Kindern. Am Ende der Skala rangierte unter anderem der Stadtkreis Stuttgart mit einem Wert von 1,11. In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2024 rund 97 500 Kinder geboren, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die Zahl der Neugeborenen lag damit zum zweiten Mal seit 2014 unter 100 000. Die Geburtenrate sinkt seit Jahren. Auf Basis noch vorläufiger und unvollständiger Daten gehen Statistiker davon aus, dass 2025 in ganz Deutschland erneut weniger Kinder zur Welt gekommen sind.