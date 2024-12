Erste Tiertafel in Esslingen: Futterspenden für Tierhalter mit Geldsorgen

Erste Tiertafel in Esslingen

1 Sylvia Barth mit Hündin Mia Foto: /Philipp Braitinger

Das Esslinger Tierheim hat am Samstag erstmals eine Tiertafel organisiert. Erwartet wurden 70 bis 80 Tierhalter, die bei der Versorgung ihrer Vierbeiner Unterstützung gebrauchen können. Für die Aktion gab es im Vorfeld eine hohe Spendenbereitschaft.











Bei vielen Tierbesitzern ist das Geld knapp. Das Tierheim in Esslingen hat deshalb am Samstag im Rahmen einer Tier-Tafel-Aktion Futter für Katzen, Hunde und Kleintiere verteilt. Zuvor war die Öffentlichkeit dazu aufgerufen worden, für diese spezielle Verteilaktion zu spenden. „Alles wird immer teurer. Viele Leute haben immer weniger Geld“, weiß Manuela Eberspächer, die im Vorstand des Tierheims ist. Sie rechnete am Vormittag mit 70 bis 80 Besuchern der Tiertafel.