Erste Geburt im Klinikum Esslingen: Das Esslinger Neujahrsbaby heißt Julia

1 Das Esslinger Neujahrsbaby Julia auf dem Arm von Hebamme Lisbet Schaal. Foto: Klinikum Esslingen

Das erste Baby des Jahres 2026, das im Klinikum Esslingen geboren wurde, ist ein Mädchen.











Knapp vier Stunden nach Mitternacht war es so weit: Um 3.38 Uhr wurde im Klinikum Esslingen das erste Baby des Jahres 2026 geboren. Der propere Säugling heißt Julia. Die Eltern des kleinen Mädchens möchten ihr Glück ganz für sich genießen und verraten deshalb keine weiteren Details zum Esslinger Neujahrsbaby. Auf dem Arm von Hebamme Lisbet Schaal, die die problemlose Geburt begleitete, verschlief die Kleine den Fototermin friedlich. Ein weiteres Kind erblickte in einem der Esslinger Kreißsäle um 5.26 Uhr das Licht der Welt, wie die leitende Hebamme Myriam Holm berichtet. Bis zum Nachmittag des Neujahrstages sei dann alles ruhig geblieben. Aber wirklich planbar ist die Arbeit auf einer Geburtsstation ja ohnehin nicht.

Geburtenrate sinkt seit Jahren

Im Jahr 2024 kamen im Kreis Esslingen 4927 Babys zur Welt. Die aktuellen Zahlen für das abgelaufene Jahr 2025 liegen noch nicht vor. Statistisch gesehen lag die Kinderzahl je Frau bei 1,51 und damit über dem Landesdurchschnitt von 1,39 Kindern.

Am Ende der Skala rangierte unter anderem der Stadtkreis Stuttgart mit einem Wert von 1,11. In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2024 rund 97 500 Kinder geboren, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die Zahl der Neugeborenen lag damit zum zweiten Mal seit 2014 unter 100 000. Die Geburtenrate sinkt seit Jahren. Auf Basis noch vorläufiger und unvollständiger Daten gehen Statistiker davon aus, dass 2025 in ganz Deutschland erneut weniger Kinder zur Welt gekommen sind.