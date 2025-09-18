Neue Grundschule in Stuttgart: Neugierige Augen und einige Tränen bei Einschulung – „ein Tag voller Emotionen“

Neugierige Augen und einige Tränen bei Einschulung – „ein Tag voller Emotionen“

1 Tanja Czisch ist die Rektorin der neuen Grundschule im Bildungshaus Neckarpark und hat zusammen mit ihrem Team 38 Erstklässler begrüßt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In Stuttgart beginnen dieser Tage 4592 Kinder ihre Schulkarriere. Im Bildungshaus im Neckarpark ist es die erste Einschulung überhaupt. Es gibt viele positive Stimmen und wenig Kritik.











Eine Einschulung ist immer ein großes Ereignis, denn für die Kinder und auch für deren Eltern markiert sie den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Doch die Begrüßung der 38 neuen Erstklässler am Donnerstagmorgen im Bildungshaus Neckarpark in Bad Cannstatt war noch aus einem anderen Grund besonders: Denn damit öffnete die in Stuttgart neu gegründete Grundschule offiziell ihre Türen.