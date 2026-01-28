Ersatzreifen auf Fahrbahn: Unfall mit 100.000 Euro Schaden auf A8 bei Köngen

1 Nach einem Unfall auf der A8 bei Köngen ermittelt die Verkehrspolizei. Foto: Stefan Puchner/dpa

Enormer Schaden ist infolge eines Unfalls auf der A8 bei Köngen (Kreis Esslingen) entstanden. Die Polizei vermutet einen verlorenen Ersatzreifen als Ursache und sucht nach dem Besitzer.











Wie das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg am Mittwoch berichtet, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag gegen 8.20 Uhr. Ein 31-Jähriger konnte demnach mit seinem Lkw dem Ersatzreifen, der auf der Fahrbahn in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen lag, nicht mehr ausweichen.

Lkw-Fahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Schutzplanke

Der Fahrer habe in der Folge die Kontrolle über den Sattelzug verloren und sei gegen die rechtsseitig verlaufende Schutzplanke geprallt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht nun das Fahrzeug, das den Ersatzreifen verloren hat. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07 11 / 68 69-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.