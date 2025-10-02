Ersatzneubau und Bauarbeiten: So geht es mit der Aichtalbrücke weiter

1 Aufwendige Maßnahme: Die Aichtalbrücke soll durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Ines Rudel

Das Bauwerk soll neu errichtet werden. Die Maßnahme hat Folgen für Verkehr, Landschaft und Bürger.











Link kopiert

Sie ist Jahrgang 1960. Nun ist die Aichtalbrücke in die Jahre gekommen und wird an Ort und Stelle neu gebaut. Die Maßnahme bringt Sperrungen, Umleitungen und Einschränkungen im Verkehr mit sich. Mehr Informationen gibt es im Rahmen einer Veranstaltung am Montag, 6. Oktober, in Aichtal.

Der grobe Zeitplan steht. Mit den Planungen wurde im Herbst letzten Jahres gestartet. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart soll innerhalb des laufenden Jahres festgestellt werden, wie es um Tiere und Pflanzen im Umfeld der Brücke bestellt ist. Zudem sollen Boden- und Grundwasseruntersuchungen durchgeführt werden. Diese Daten sind Grundlagen für die weitere Planung um den Ersatzneubau der Aichtalbrücke. Baubeginn soll bisherigen Informationen zu Folge im Jahr 2028 sein. Vorausgesetzt, dass die Haushaltsmittel dafür zur Verfügung stehen. Die Arbeiten für den Ersatzneubau dauern einer groben Schätzung nach rund 14 Monate.

Die Aichtalbrücke ist ein Bauwerk aus dem Jahr 1960, das laut Regierungspräsidium Stuttgart in Spannbetonbauweise als einteiliger Überbau errichtet wurde. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die aktuelle Planung sieht laut Regierungspräsidium eine Vollsperrung der Bundesstraße 312 vor. Eine großräumige Umleitung ab Metzingen über die Bundesstraßen und die Autobahn seien die Folge: „Diese Umleitung ist notwendig, um die Bauarbeiten effizient und sicher durchzuführen und gleichzeitig die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten.“ Die L 1185 an der Grötzinger Straße zwischen Aich und Grötzingen bleibt laut der Behörde größtenteils geöffnet – mit Ausnahme zweier Wochenenden, an denen Arbeiten durchgeführt werden sollen, die eine Sperrung erfordern.

Aichtalbrücke ist Verkehrsknotenpunkt und Teil der Natur

Die Aichtalbrücke wurde laut Regierungspräsidium in Spannbetonbauweise als einteiliger Überbau errichtet. Sie sei nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein bedeutendes Element in der Landschaft und grenze direkt an Offenlandbiotope. Diese Natur gelte es zu bewahren. Insgesamt sollen laut Regierungspräsidium über eine Sammelausschreibung des Landes 31 Brücken in Baden-Württemberg an Ort und Stelle neu gebaut werden, davon 15 im Stuttgarter Regierungsbezirk.

Zur Information und zur Beantwortung von Fragen wird am Montag, 6. Oktober, um 18.30 Uhr in die Festhalle Aich im Mühläcker 8 in Aichtal eingeladen. Aufgeklärt werden soll über Planungsstand und zukünftige Schritte des Projekts.