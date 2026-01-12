Erotisch, Eigenwillig, Beliebt: Kaum noch Karten: Lichtenwalder Goschahobel sind nicht zu bremsen
1
Von links: Lisa Wittek, Marco Butschler, Theaterleiter Thomas Käser und Petra Haller. Foto: Iris Koch

Es gibt kaum noch Restkarten: Die beliebten Lichtenwalder Goschahobel eröffnen am 16. Januar ihre neue Theatersaison. Was geboten wird.

Die Lichtenwalder Goschahobel sind nicht zu bremsen: Voller Elan probt die Theatergruppe des TSV Lichtenwald derzeit das Mundartstück „Sieba onder oim Dach“ der Autorin Jasmin Leuthe. Eröffnet wird die nunmehr 49. Theatersaison der beliebten Truppe am 16. Januar in der Mehrzweckhalle, weitere Vorstellungen folgen am 17., 23. und 24. Januar. Wer sich das Bühnenspektakel nicht entgehen lassen will, muss sich sputen – es sind nur noch wenige Restkarten erhältlich.

