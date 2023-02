1 Ramazzotti ist an einer Kehlkopfentzündung erkrankt. Foto: imago//Roberto Tommasini

Das Konzert von Eros Ramazzotti am 18. Februar in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle wird auf den 23. März verschoben. Ramazzotti erlitt eine Kehlkopfentzündung und erholt sich aktuell von dieser. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Das Konzert in Stuttgart ist der Deutschland-Auftakt seiner Welt-Tournee anlässlich seines im September erschienenen Albums „Battito infinito“.

Das Album enthält die Single„Ama“, eine Botschaft der universellen Liebe, eine Hymne an die Freiheit, eine Einladung so zu lieben, wie man es möchte, ohne Grenzen oder Barrieren. Ramazzotti sagt über die Tour: „Mit diesen Konzerten möchte ich die neuen Songs feiern. Ich habe mich dabei selbst in die Pflicht genommen, jeden einzelnen Schritt dieser Arbeit verfolgt, auf jedes Detail und jede Nuance geachtet – und an jedem dieser Abende wird ein Teil von mir und meiner Geschichte zu sehen und hören sein. Ich kann es kaum erwarten, meine Fans auf der ganzen Welt wiederzusehen.“ Nach dem Konzert in Stuttgart singt Ramazzotti in Deutschland noch in Oberhausen, München, Mannheim und Berlin.