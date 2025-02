Eröffnungstermin ist noch geheim: Zuckerfreies und veganes Café eröffnet bald an der Nürtinger Flaniermeile

1 Nadja Prokhorenko bereitet ihr neues veganes Lokal für die Eröffnung vor. Foto: Ines Rudel

Auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, das ist Alltag für Nadja Prokhorenko. Die Gastronomin und zweifache Mutter betreibt in Stuttgart in der Schulstraße sieben Tage pro Woche ein veganes, zucker- und glutenfreies Café-Restaurant. Mitte Februar möchte sie eine Dependance in Nürtingen eröffnen. In bester Lage am Stadtbalkon soll ihr Konzept „Energetic life“ starten.