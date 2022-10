13 Kaum wieder zu erkennen: Der Hollywood-Star Patrick Dempsey in Blond bei dem Porsche-Event in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Hollywood-Star Patrick Dempsey kam mit blond gefärbten Haaren – zu der Nacht der Träume. Unter dem Slogan „Driven by Dreams“ hat Porsche mit einem Großaufgebot an Promis seinen ersten Stuttgarter „Markenstore“ im Dorotheen-Quartier eröffnet.















In „Grey’s Anatomy“ war er der McDreamy, den alle Frauen lieben. Damals trug Patrick Dempsey noch dunkle Haare mit ein paar grauen Strähnen, die ihn noch attraktiver gemacht haben. Der nun erblondete Hollywood-Star ist aus Los Angeles zum Träumen nach Stuttgart geflogen. Der 56-Jährige ist Porsche-Markenbotschafter, also immer wieder zur Stelle, wenn Zuffenhausen ruft. Die Sportwagenschmiede hat noch viel mehr Stars herbeigerufen, um eine Premiere zu feiern. Nicht eine neue Limousine sollte enthüllt werden, sondern die „ersten Markenrepräsentanz“ in Stuttgart – dort im Dorotheen-Quartier, wo einst Tesla war.

Die mediale Inszenierung war hollywoodreif. „Jeder hat Träume“, steht in der Einladung. Womöglich auch jede? Die weibliche Form steht da nicht. Und weiter heißt es in dem ganz exklusiven Anschreiben: „Damit meinen wir nicht die nächtlichen Gedankenwanderungen, sondern die vielen individuellen, persönlichen Ziele. Es ist der leidenschaftliche Glaube an die Kraft dieser Träume, der sie uns erreichen lässt. Der sie Wirklichkeit werden lässt.“ Schon Ferry Porsche habe gesagt: „Am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht finden. Also beschloss ich, ihn mir selbst zu bauen.“ Dem Mann gelang es, seine Traum wahr werden zu lassen. Auf diesen traumhaften Pfaden wandeln viele.

Im Taycan-Shuttle geht es vom Emilu-Hotel ins Dorotheen-Quartier

„McDreamy“, der für eine aktuelle Filmproduktion seine Haare gefärbt hat, darf in dieser Nacht also nicht fehlen, wenn es ums Träumen geht. 80 geladene Gäste, kaum heimische Stadtpromis, sondern aus vielen Ländern eingeflogen, treffen sich zunächst im Emilu-Hotel hinter dem Rathaus. Zu Fuß ins Dorotheen-Quartier wäre es nicht weit. Doch der Taycan-Shuttle steht für die E-Performance bereit. Es geht also in den Limousinen über die Hauptstätter Straße und die Planie zum Feier. Die Stadt staunt!

SÖS-Stadtrat Hannes Rockenbauch kommt zufällig vorbei. „Das Bild der völlig überfüllten Straßen mit parkenden Porsche-Autos war einfach krass und das in diesen Zeiten“, berichtet er. Seine Feststellung: „Die radikalste Parallelgesellschaft sind die Vermögenden in unserem Land.“

Das Motto lautet: „Driven by Dreams“

Die Liste der Vermögenden ist ein Who’s is who der internationalen und nationalen Porsche-Fans. Eingeladen sind Promis „mit einer besonderen Nähe zur Marke“, heißt es bei Porsche. Gesehen: der französische Schauspieler Omar Sy („Ziemlich beste Freunde“), die Singer/Songwriterin Zoe Wees (sie spielte live), DFB-Direktor Oliver Bierhoff, die Tennisspielerin Angelique Kerber, der Fußballer Sami Khedira, die TV-Moderatoren Stevan Gätjen, Klaas Heufer-Umlauf, Künstler Tim Bengel, Sara Nuru, Patrick Long, James Kirkham und viele andere.

„Im Porsche Brand Store machen wir den Brand Purpose, ‚Driven by Dreams‘, greifbar und konkret verständlich“, erklärt Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung Porsche Deutschland GmbH, „hier kommen die Besucher auf völlig neuartige Weise mit der Marke in Kontakt“. Man präsentiere auf einer Fläche von 300 Quadratmetern die große Bandbreite des Sportwagen und laden dort ein zu Events. Dank digitaler Vernetzung ist eine Online-Fahrzeugvorbestellung im Store möglich. In der „Fitting Lounge“ können Kunden „in entspannter Atmosphäre und mit Hilfe von Fahrzeug-Konfiguratoren und Virtual-Reality-Anwendungen“ ihren Wunsch-Porsche konfigurieren und direkt beim Händler vorbestellen. Ein Live-Chat ermöglicht darüber hinaus den direkten Kontakt in den Handel sowie das Reservieren von verfügbaren Lager- und Gebrauchtwagen.