1 Schlange am Freitagnachmittag vor dem neuen McDonald’s auf der Königstraße. Foto: /Vuotto

McDonald’s glaubt an die Zukunft der Königstraße, deren Abgesang bereits angestimmt wurde: Zur Eröffnung am Freitag bildete sich eine Schlange quer über die Fußgängerzone.















Mit neuem Design, Bestellterminals, Tischservice und einer gelben Treppe als Attraktion hat McDonald’s am Freitag ihr „Flagship-Restaurant der Zukunft“ auf drei Stockwerken an der Oberen Königstraße eröffnet. Am Nachmittag, als Franchisenehmer Michael Betzien mit VfB-Maskottchen Firtzle eine „XXL Burgertorte“ anschnitt und gratis verteilte, bildete sich eine lange Schlange quer über die Fußgängerzone – bis zur Baustelle für Aldi auf der anderen Seite.

Eigentlich hatte die Burgerkette bereits am Donnerstag den Verkauf am nunmehr elften Standort in Stuttgart starten wollen, doch die Elektronik streikte. Künftig kann man an Terminals bestellen, was beim zweiten Anlauf am Freitag geklappt hat.

Gleich gegenüber entsteht eine neue Aldi-Filiale

McDonald’s will „die beste Lage von Stuttgart“ erobern, mit der die Königstraße gemeint ist. Auf derselben Höhe entsteht quer gegenüber eine Aldi-Filiale. Was ein „Flagship-Restaurant der Zukunft“ ausmacht? „Wir schaffen ein komplett neues Gastroerlebnis“, antwortet Carolin Vuotto, die aus München angereiste Pressesprecherin von McDonald’s Deutschland. Kernstück sei ein „völlig neues Küchenkonzept“, mit dem man „Gästewünsche individuell und digital“ bedienen könne. Zutaten könnten weggelassen werden oder Burger individuell zusammengestellt werden. „Zudem können die Gäste ganz in Ruhe an digitalen Bestellterminals bestellen und sich mit dem Tischservice alles direkt an den Platz bringen lassen“, erklärt Vuotto. Das Restaurant der Zukunft sei auch die technische Grundlage für das mobile Bestellen und Bezahlen.