1 Sinan und Gözde Soul haben den ersten Prima-Supermarkt eröffnet. Foto: Roberto Bulgrin

Am Plochinger Bahnhof hat am Freitag ein Mini-Supermarkt eröffnet, der mit günstigen Preisen lockt. Der Standort am Gleis ist nicht zufällig gewählt.















Eine Menschentraube umringt Gözde und Sinan Soul, als sie das symbolische rote Band durchschneiden. Die meisten Schaulustigen sind geladene Gäste, sie wollen sich die Eröffnung des neuen Mini-Supermarktes im Plochinger Bahnhofsgebäude nicht entgehen lassen. Aber auch einige Unbeteiligte, die sich auf den Bahnsteigen aufhalten, beobachten das Treiben. Sie sind es, an die sich das Angebot des neuen Prima-Supermarktes richtet. All die Berufspendler, Schüler und Ausflügler, die am Gleis auf ihre S-Bahn, den RE oder Metropolexpress warten, können sich in dem Geschäft mit Snacks und Getränken eindecken – und das mit einer „alternativen Preispolitik“, wie Geschäftsführer Sinan Soul erklärt.