Eröffnung des Parkhauses am Bahnhof: Wendlingen hat ein neues Aushängeschild

Die Stadt Wendlingen hat beim Bauen neue Maßstäbe gesetzt: Nach rund zwei Jahren Bauzeit wurde das Parkhaus am Bahnhof feierlich eingeweiht. „Das Parkhaus am Bahnhof ist das neue Aushängeschild und Eingangstor der Stadt“, sagte Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel. Die Besonderheit: Das fünfstöckige Gebäude besteht fast komplett aus Holz und gilt damit deutschlandweit als Vorzeigeprojekt. Obendrein ist der 11-Millionen-Euro-Bau, der seit Dezember 2023 als offizielles Projekt der Internationalen Bauausstellung IBA’27 Stuttgart firmiert und auch vom Land gefördert wird, neben einem Forschungshochhaus an der Universität in Hohenheim das einzige weitere IBA-Projekt, das dieses Jahr fertig wird. ,„Ich hätte nicht gedacht, dass eines der ersten fertigen IBA-Projekte ein Parkhaus ist“, bekannte Andreas Hofer. Doch vielleicht sei das ja gerade sinnhaft in einer Automobilregion wie rund um Stuttgart, so der IBA-Intendant. Der Schweizer betonte, wie wertvoll dabei der Baustoff Holz sei: „Das ganze Material ist nicht verloren, sondern kann weiterverwendet werden.“ Bei der Planung und Umsetzung des Parkhauses seien alle Beteiligten bis an die Grenzen des Machbaren gegangen: „Die Behörden haben alle Spielräume ausgeschöpft und gezeigt, was im Rahmen der IBA möglich ist. Ursprünglich hatten wir nicht daran gedacht, ein Parkhaus als IBA’27-Projekt aufzunehmen. Das Wendlinger Holzparkhaus ist aber ein pragmatisches Beispiel für den Umgang mit Mobilitätsfragen.“