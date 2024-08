Eröffnung des Esslinger Sommerfestes: Sonnenschein zum dritten Estival-Start

Estival in Esslingen beginnt am 2. August 100 Weine und zwei neue Gesichter auf dem großen Esslinger Sommerfest

Alles, was man zum Estival, dem großen Sommerfestes in Esslingen, wissen muss: Wer bietet was zum essen und zu trinken an? Wie ist die Musik? Was wird sonst noch geboten? Wie komme ich zum Festplatz?