Stuttgarter Architekt Fritz Auer wird 90 Der Architekt, der Deutschland schweben ließ

Olympiastadion, James-Bond-Hotel und eine Voliere in der Wilhelma – all das stammt von dem Stuttgarter Architekten Fritz Auer. Die Lust am Verändern begleitet ihn bis heute. Ein Porträt zum 90. Geburtstag.