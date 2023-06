Feuerwehr-Großeinsatz in Kirchheim/Teck Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand – Staus in der Innenstadt

Ein Dachstuhlbrand hat am Donnerstagabend in Kirchheim/Teck die Feuerwehr in Atem gehalten. In der Kirchheimer Innenstadt kam der Verkehr teilweise zum Erliegen, es entstand hoher Sachschaden.