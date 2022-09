1 Eine Zeugin verständigte die Polizei, die Fahndung blieb jedoch erfolglos. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Daniel Karmann

Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter einem Pferd in Echterdingen (Kreis Esslingen) zwei Schnittverletzungen zugefügt. Vor einigen Wochen gab es einen ähnlichen Fall.















In Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde am Mittwoch ein Pferd durch Schnitte verletzt. Das Tier stand laut Polizei auf einer Koppel an der Brühlhofstraße, als ein Unbekannter dem Tier gegen 16.45 Uhr zwei Schnittverletzungen zufügte. Eine Zeugin bemerkte einen dunkel gekleideten Mann, der in Richtung Stetten davon lief und verständigte die Polizei.

Zweiter Vorfall binnen weniger Wochen

Die Beamten konnten den Verdächtigen jedoch trotz sofortiger Fahndung nicht ausfindig machen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0711 70913 um Hinweise. Bereits vor drei Wochen hatten am 1. September ebenfalls unbekannte Täter einem Pferd auf einer Koppel zwischen dem Bauweg und der Zeilackerweg im angrenzenden Ortsteil Stetten ähnliche Verletzungen zugefügt.